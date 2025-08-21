В Венгрии объяснили "русскую" правку в заявлении президента по поводу удара по Мукачево

В президента Венгрии объяснили, почему глава государства Тамаш Шуйок удалил слово "русский" из публикации об обстреле Закарпатья, который РФ осуществила в ночь на 21 августа.

Объяснение приводит венгерское издание Telex, сообщает "Европейская правда".

В управлении коммуникаций президентского дворца отметили, что текст публикации изменили, потому что "канцелярия главы государства еще ожидала официального и подробного информирования, а также подтверждения обстоятельств ракетного удара по Мукачево, его исполнителей и ответственных".

При этом у венгерского лидера подчеркнули: президент Шуйок считал важным одним из первых выразить глубокое соболезнование пострадавшим.

В канцелярии также вспомнили и критику, которая распространялась в последние часы в адрес президента из-за манипуляции с его постом.

"Хотим обратить внимание на суть и истинный смысл заявления, а также на его содержание! Пост призывает к немедленному прекращению боевых действий и сохранению человеческих жизней, а также выражает соболезнования тем, кого коснулась война. Стоит напомнить себе, что каждая война начинается с разжигания ненависти. Это наша общая ответственность – не допустить даже этого первого шага", – заявили в венгерской президентской администрации.

Как сообщала „ЕП", президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского обстрела завода в Мукачево, но впоследствии удалил слово "российский" из публикации.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр выступил с критикой Шуйока за этот шаг.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером в четверг выступил с заявлением по поводу российского обстрела Закарпатья, не осудив действия России.