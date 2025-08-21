Зеленский: Россия хочет "соскочить" с двусторонней встречи

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров оказать давление на Россию, чтобы она согласилась на встречу с Украиной для прекращения своей полномасштабной агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении в четверг.

Зеленский напомнил о недавнем российском ударе по американскому предприятию в Закарпатье, назвав его "очень показательным" с учетом того, что мир ожидает от России готовности к переговорам о завершении войны.

"Сейчас сигналы из России просто, если честно, непристойные. Они пытаются уклониться от необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще запускают ракеты по американскому предприятию", – перечислил он.

По мнению главы государства, российские обстрелы и провокации в отдельных государствах НАТО не случайны.

"Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну нужно заканчивать. Нужно давить на Россию, чтобы война закончилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает", – добавил Зеленский.

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет по американскому гражданскому предприятию в Мукачево в Закарпатье. В результате этого удара пострадали 15 человек.