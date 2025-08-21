"АдН" оскаржила "екстремістську" класифікацію у Конституційному суді

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" подала позов до Федерального конституційного суду, оскаржуючи статус "підозрюваної у праворадикалізмі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Справа щодо класифікації "АдН" розглядається в німецьких судах уже понад три роки. У липні вона пройшла передостанню судову інстанцію – Федеральний адміністративний суд Німеччини.

Усі суди до цього підтверджували обґрунтованість класифікації "Альтернативи для Німеччини" як "підозрюваної в праворадикалізмі" партії.

Як підозрювана в праворадикалізмі, "АдН" може бути об'єктом спостереження з боку німецької контррозвідки – Федерального відомства з захисту конституції.

Співлідери "Альтернативи для Німеччини Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла у четвер оголосили про подання "детально обґрунтованої" конституційної скарги, яка має поставити крапку в судовому процесі.

Зазначимо, що цей позов є окремим від рішення Федерального відомства з захисту конституції класифікувати "АдН" як підтверджену праворадикальну організацію.

Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

Регіональні організації "АдН" у Саксонії, Тюрингії, Саксонії-Ангальт і Бранденбурзі вже раніше були визнані Федеральним відомством із захисту конституції як підтверджено праворадикальні.

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".