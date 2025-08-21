"АдГ" обжаловала "экстремистскую" классификацию в Конституционном суде

Ультраправая "Альтернатива для Германии" подала иск в Федеральный конституционный суд, оспаривая статус "подозреваемой в праворадикализме".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Дело о классификации "АдГ" рассматривается в немецких судах уже более трех лет. В июле оно прошло предпоследнюю судебную инстанцию – Федеральный административный суд Германии.

Все суды до этого подтверждали обоснованность классификации "Альтернативы для Германии" как "подозреваемой в праворадикализме" партии.

Как подозреваемая в праворадикализме, "АдГ" может быть объектом наблюдения со стороны немецкой контрразведки – Федерального ведомства по защите конституции.

Солидеры "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла в четверг объявили о подаче "подробно обоснованной" конституционной жалобы, которая должна поставить точку в судебном процессе.

Отметим, что этот иск является отдельным от решения Федерального ведомства по защите конституции классифицировать "АдГ" как подтвержденную праворадикальную организацию.

Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

Региональные организации "АдГ" в Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Ангальт и Бранденбурге уже ранее были признаны Федеральным ведомством по защите конституции как подтвержденно праворадикальные.

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдГ".