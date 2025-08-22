Хорватія зафіксувала рекордну кількість туристів у 2025 році

Хорватія у 2025 році зафіксувала рекордну кількість туристів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр туризму Тончі Главіна заявив, що Хорватія зафіксувала 15,5 млн туристів і 79,2 млн ночівель за 2025 рік, що на 1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Главіна назвав 2025 рік "рекордним".

"Включно із 20 серпням цього року, ми маємо рекордний потік туристів і ночівель, а також рекордні витрати і зростання туристичної діяльності", – сказав він.

За словами міністра, витрати туристів у січні-серпні зросли на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Туризм становить 20% економіки Хорватії, і туристичні посадовці працюють над тим, щоб забезпечити туристичний сезон протягом усього року, а не тільки в пікові літні місяці.

Нещодавно у столиці Хорватії розгорівся скандал, коли новозеландська туристка стала жертвою шахрайства: за коротку поїздку від Центрального вокзалу Загреба до сусідньої вулиці, протяжністю у 1,05 км, з її банківської картки списали понад 1500 євро.