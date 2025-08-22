Хорватия зафиксировала рекордное количество туристов в 2025 году

Хорватия в 2025 году зафиксировала рекордное количество туристов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министр туризма Тончи Главина заявил, что Хорватия зафиксировала 15,5 млн туристов и 79,2 млн ночевок за 2025 год, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Главина назвал 2025 год "рекордным".

"Включая 20 августа этого года, мы имеем рекордный поток туристов и ночевок, а также рекордные расходы и рост туристической деятельности", – сказал он.

По словам министра, расходы туристов в январе-августе выросли на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туризм составляет 20% экономики Хорватии, и туристические чиновники работают над тем, чтобы обеспечить туристический сезон в течение всего года, а не только в пиковые летние месяцы.

Недавно в столице Хорватии разгорелся скандал, когда новозеландская туристка стала жертвой мошенничества: за короткую поездку от Центрального вокзала Загреба до соседней улицы, протяженностью в 1,05 км, с ее банковской карты списали более 1500 евро.