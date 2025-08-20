Хорватські медіа розповіли про таксиста, що взяв 1500 євро за поїздку по Загребу

У столиці Хорватії розгорівся скандал, коли новозеландська туристка стала жертвою шахрайства: за коротку поїздку від Центрального вокзалу Загреба до сусідньої вулиці, протяжністю у 1,05 км, з її банківської картки списали понад 1500 євро.

Про це повідомила хорватська газета Jutarnji, пише "Європейська правда".

Новозеландська туристка Керол Ковен стала жертвою шахрайства, коли за коротку поїздку від Центрального вокзалу Загреба до сусідньої Франкопанської вулиці з її банківської картки списали 1506 євро.

Ковен, яка подорожувала Європою впродовж восьми тижнів, розповіла, що після прибуття потягом до Загреба погодилася сісти в таксі без офіційних позначок. Водій спочатку назвав ціну 150 євро, однак у підсумку через POS-термінал він зняв з її рахунку у десять разів більше.

Жінка розповіла, що була втомлена та хотіла якнайшвидше доїхати. На лічильнику в таксі їй бачилися "захмарні суми", проте вона не знала, чи це євро. Лише після поїздки Ковен перевірила баланс картки й побачила списання 1506 євро.

"Це половина мого бюджету на всю подорож", – розповіла жінка.

Фото: Jutarnji

Злякавшись подальших шахрайських дій із її карткою, жінка достроково завершила свою мандрівку: скасувала бронювання та вилетіла з Загреба, не дочекавшись подальших поїздок Балканами та Грецією.

Наприкінці липня у Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком.

Того ж місяця шахраї ошукали у Німеччині 41-річну жінку з Лангенфельда, заволодівши її криптовалютним портфелем, еквівалентом 250 тисяч євро.