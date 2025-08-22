Польша раскритиковала планы Израиля по строительству поселения на Западном берегу

Министерство иностранных дел Польши категорически против планов строительства поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

В МИД страны подчеркнули, что Польша поддерживает двустороннее решение, которое "предусматривает мирное сосуществование Израиля и Палестины в границах 1967 года".

"Мы решительно выступаем против планов строительства новых еврейских поселений в районе E1 на Западном берегу. Решение израильского правительства, принятое в среду, 20 августа 2025 года, является явным нарушением международного права", – подчеркнуло Министерство иностранных дел Польши.

Таким образом, в МИД Польши призвали Израиль "прекратить поддержку незаконного поселенческого движения на Западном берегу".

"Мы осуждаем все акты агрессии против палестинского населения в этом контексте", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Польши также подчеркнуло, что оно поддерживает контакты с дипломатами ЕС и европейскими партнерами "по поводу совместной реакции на эти шаги".

Проект строительства поселения E1 предусматривает разделение Западного берега реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима.

Израиль замораживал проект в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств. В середине августа Израиль объявил о его возобновлении на фоне все большего числа государств, желающих признать Палестину.

Этот шаг уже раскритиковали в Германии и Италии. А Великобритания вызвала посла Израиля Ципи Хотовели в четверг, 21 августа.

