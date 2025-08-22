У Латвії регулятор ЗМІ оскаржив рішення суду щодо каналу "Дождь"

Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) подала касаційну скаргу на рішення Адміністративного окружного суду, яким він визнав незаконним рішення NEPLP про анулювання ліцензії незалежного російського телеканалу "Дождь".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Наприкінці 2022 року NEPLP ухвалив рішення про анулювання ліцензії на мовлення "Дождя" і "Дождя ТВ" на підставі загрози національній безпеці та громадському порядку.

Влітку цього року Окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення NEPLP про анулювання ліцензії телеканалу "Дождь".

Латвійська асоціація журналістів (LŽA) раніше закликала NEPLP не витрачати адміністративний ресурс і поставити крапку в цій судовій тяганині.

Раніше суд дійшов висновку, що NEPLP не продемонструвала належним чином правові підстави для анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь", і тому рішення Ради було визнано незаконним рішенням суду. На думку LŽA, відповідно до рішення суду та належної управлінської практики, NEPLP має поновити ліцензію на мовлення "Дождя".

Водночас LŽA висловила стурбованість процесуальними порушеннями, виявленими судом, та обставинами прийняття рішення NEPLP на підставі "узагальнених висновків" з питань, що визначають фактичне існування та функціонування ЗМІ.

Канал отримав нову ліцензію на мовлення в Нідерландах. "Дождь" заявив, що не намагатиметься відновити латвійську ліцензію, оскільки невідомо, скільки часу займе юридичний процес. Голландська ліцензія була отримана для того, щоб якнайшвидше відновити кабельне мовлення.