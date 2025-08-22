В Латвии регулятор СМИ обжаловал решение суда по каналу "Дождь"

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) подал кассационную жалобу на решение Административного окружного суда, которым он признал незаконным решение NEPLP об аннулировании лицензии независимого российского телеканала "Дождь".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

В конце 2022 года NEPLP принял решение об аннулировании лицензии на вещание "Дождя" и "Дождя ТВ" на основании угрозы национальной безопасности и общественному порядку.

Летом этого года Окружной административный суд признал противоправным решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала "Дождь".

Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) ранее призвала NEPLP не тратить административный ресурс и поставить точку в этой судебной тяжбе.

Ранее суд пришел к выводу, что NEPLP не продемонстрировала должным образом правовые основания для аннулирования лицензии на вещание телеканала "Дождь", и поэтому решение Совета было признано незаконным решением суда. По мнению LŽA, в соответствии с решением суда и надлежащей управленческой практикой, NEPLP должна возобновить лицензию на вещание "Дождя".

В то же время LŽA выразила обеспокоенность процессуальными нарушениями, выявленными судом, и обстоятельствами принятия решения NEPLP на основании "обобщенных выводов" по вопросам, определяющим фактическое существование и функционирование СМИ.

Канал получил новую лицензию на вещание в Нидерландах. "Дождь" заявил, что не будет пытаться восстановить латвийскую лицензию, поскольку неизвестно, сколько времени займет юридический процесс. Голландская лицензия была получена для того, чтобы как можно быстрее восстановить кабельное вещание.