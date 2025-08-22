Немецких альпинистов спасли в Швейцарских Альпах с высоты 4 тысячи метров

Двух немецких альпинистов спасли с четырехтысячного пика Брайторн в Швейцарских Альпах.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Двое немецких альпинистов оказались в опасной ситуации на Брайторне, где их веревка застряла во время спуска. Спасательная операция осложнялась плохой погодой и высоким риском схода лавин.

Итальянская горная спасательная служба добралась до мужчин рано утром на высоте около 4 тысяч метров и эвакуировала их вертолетом в больницу в Аосте.

По данным спасателей, состояние альпинистов "в целом хорошее".

По информации службы, мужчины застряли на вершине с четверга, 21 августа, из-за отсутствия другой веревки для спуска. Ранее несколько попыток добраться до них вертолетом были неудачными из-за плохой видимости.

Напомним, итальянская горно-спасательная служба оштрафовала британского туриста на более 14 тысяч евро после того, как он проигнорировал предупреждение об опасности в Доломитовых Альпах.

А на греческом острове Крит спасатели эвакуировали из известного ущелья французского туриста, который травмировался на маршруте.

Также писали, что мэр австрийского городка Шпиталь-ам-Пирн погиб во время горного похода в Каринтии.