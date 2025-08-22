Іран проведе телефонні переговори з європейцями напередодні дедлайну щодо санкцій

За кілька днів до європейського дедлайну Іран у п’ятницю заявив, що його глава МЗС проведе телефонну конференцію зі своїми французьким, німецьким та британським колегами, аби уникнути повторного запровадження санкцій ООН через ядерну програму Тегерана.

Про це йдеться у публікації агентства АР, повідомляє "Європейська правда".

Дзвінок, запланований на п’ятницю міністром закордонних справ Аббасом Аракчі, відбудеться на тлі погроз трьох сторін ядерної угоди 2015 року відновити санкції проти Тегерана в рамках механізму, відомого як "snapback".

До розмови також приєднається глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Занепокоєння європейців іранською програмою, яка до війни Ірану з Ізраїлем у червні вже збагачувала уран майже до рівня, придатного для створення зброї, тільки зросло після того, як Тегеран припинив будь-яку співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Це ще більше позбавило міжнародну спільноту можливості контролювати іранську ядерну програму, а також відстежувати статус запасів урану.

Іран давно наполягає, що його програма є мирною, хоча він залишається єдиною країною без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому високому рівні (60%).

У листі від 8 серпня три європейські країни попередили Іран, що застосують механізм "snapback", якщо Тегеран не досягне "задовільного вирішення" ядерних питань.

Дедлайн спливає 31 серпня, що залишає Ірану мало часу для потенційного досягнення домовленостей з європейцями, які з роками дедалі більше скептично ставляться до Тегерана через безрезультатні переговори щодо його ядерної програми.