FT: Франція, Німеччина та Британія готові відновити санкції проти Ірану

Франція, Німеччина та Велика Британія повідомили Організації Об'єднаних Націй, що готові поновити санкції проти Ірану, якщо той не повернеться до переговорів з міжнародним співтовариством щодо своєї ядерної програми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання Financial Times.

Міністри закордонних справ так званої групи E3 у вівторок направили до ООН лист, в якому попередили про можливість поновлення санкцій, якщо Іран не вживе відповідних заходів.

"Ми чітко дали зрозуміти, що якщо Іран не буде готовий досягти дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження терміну, група E3 готова запустити механізм відновлення санкцій", – йдеться в листі міністрів, як повідомляє видання.

Попередження Франції, Німеччини та Британії прозвучало після "серйозних, відвертих і детальних" переговорів з Іраном в Стамбулі минулого місяця – перших особистих зустрічей після ударів Ізраїлю і США по ядерних об'єктах країни.

Британія, Німеччина та Франція є сторонами "іранської ядерної угоди", яка скасувала санкції проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми.

Термін дії резолюції Ради Безпеки ООН, яка регулює цю угоду, завершується 18 жовтня. Згідно з нею, всі санкції проти Ірану будуть скасовані, якщо механізм повернення санкцій не буде запущений не пізніш як за 30 днів до цієї дати.

Європейські держави раніше дали знати, що можуть запустити цей механізм, якщо до кінця серпня Іран не вживе конкретних заходів щодо своєї ядерної програми.