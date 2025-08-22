Иран проведет телефонные переговоры с европейцами накануне дедлайна по санкциям

За несколько дней до европейского дедлайна Иран в пятницу заявил, что его глава МИД проведет телефонную конференцию со своими французским, немецким и британским коллегами, чтобы избежать повторного введения санкций ООН из-за ядерной программы Тегерана.

Звонок, запланированный на пятницу министром иностранных дел Аббасом Аракчи, состоится на фоне угроз трех сторон ядерной сделки 2015 года возобновить санкции против Тегерана в рамках механизма, известного как "snapback".

К разговору также присоединится глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Беспокойство европейцев иранской программой, которая до войны Ирана с Израилем в июне уже обогащала уран почти до уровня, пригодного для создания оружия, только возросло после того, как Тегеран прекратил любое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Это еще больше лишило международное сообщество возможности контролировать иранскую ядерную программу, а также отслеживать статус запасов урана.

Иран давно настаивает, что его программа является мирной, хотя он остается единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран на таком высоком уровне (60%).

В письме от 8 августа три европейские страны предупредили Иран, что применят механизм "snapback", если Тегеран не достигнет "удовлетворительного решения" ядерных вопросов.

Дедлайн истекает 31 августа, что оставляет Ирану мало времени для потенциального достижения договоренностей с европейцами, которые с годами все более скептически относятся к Тегерану из-за безрезультатных переговоров по его ядерной программе.