Зеленський у Києві зустрівся з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський у Києві 22 серпня провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі Рютте та Зеленський дали спільну пресконференцію, яку транслює, зокрема, "Суспільне".

Заздалегідь про візит генсека НАТО до української столиці не повідомлялось.

Приїзд Рютте до Києва відбувається після спільного візиту президента України, Рютте та низки європейських лідерів до Вашингтона 18 серпня.

Про підсумки візиту читайте у статті: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.