Зеленский в Киеве встретился с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский в Киеве 22 августа провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После встречи Рютте и Зеленский дали совместную пресс-конференцию, которую транслирует, в частности,"Суспільне".

Заранее о визите генсека НАТО в украинскую столицу не сообщалось.

Приезд Рютте в Киев происходит после совместного визита президента Украины, Рютте и ряда европейских лидеров в Вашингтон 18 августа.

Об итогах визита читайте в статье: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.