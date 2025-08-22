Зеленский в Киеве встретился с генсеком НАТО
Новости — Пятница, 22 августа 2025, 15:10 —
Президент Владимир Зеленский в Киеве 22 августа провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает "Европейская правда".
После встречи Рютте и Зеленский дали совместную пресс-конференцию, которую транслирует, в частности,"Суспільне".
Заранее о визите генсека НАТО в украинскую столицу не сообщалось.
Приезд Рютте в Киев происходит после совместного визита президента Украины, Рютте и ряда европейских лидеров в Вашингтон 18 августа.
Об итогах визита читайте в статье: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: