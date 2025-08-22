Рютте: партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України, про які домовляються європейські країни та США, складатимуться з двох рівнів.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Рютте відзначив важливість того, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють спільно над тим, як повинні виглядати майбутні гарантії безпеки. За його словами, наразі є домовленість про те, що буде два рівні гарантій.

"На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", – сказав генсек НАТО.

Другий рівень – це те, за його словами, "що нададуть Сполучені Штати і Європа".

"Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими", – сказав він.

Рютте наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "Владімір Владімірович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Як повідомлялось, Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

А європейські лідери просять США надіслати до Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.