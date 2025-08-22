Словаччина може подати до суду, якщо ЄС не компенсує їй втрату російського газу

Уряд Словаччини розгляне можливість звернення до суду, якщо не отримає звільнення від мита або компенсацію за припинення імпорту природного газу з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Можливість подання до суду у звʼязку з припиненням поставок російського газу згадана в позиційному документі, схваленому урядом Словаччини на засіданні у пʼятницю.

"Уряд доручає міністру юстиції у співпраці з міністром закордонних справ та міністром економіки, якщо переговори не приведуть до отримання винятків або відповідної обов'язкової компенсації, підготувати аналіз варіантів подання позову на підставі порушення принципу субсидіарності відповідним регламентом ЄС", – йдеться в постанові уряду.

Документ також рекомендує комітету з європейських справ парламенту Словаччини без зволікання обговорити проєкт регламенту ЄС та затвердити зазначену обґрунтовану думку.

Угорщина і Словаччина – єдині країни ЄС, які покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Словаччина публічно виступала проти пропозиції Європейської комісії припинити з 1 січня 2028 року імпорт газу з Росії до всіх держав-членів ЄС і через це блокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС.

Але через деякий час вона отримала певні гарантії від Єврокомісії та зняла своє вето.