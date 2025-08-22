Словакия может подать в суд, если ЕС не компенсирует ей потерю российского газа

Правительство Словакии рассмотрит возможность обращения в суд, если не получит освобождение от пошлины или компенсацию за прекращение импорта природного газа из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Возможность подачи в суд в связи с прекращением поставок российского газа упомянута в позиционном документе, одобренном правительством Словакии на заседании в пятницу.

"Правительство поручает министру юстиции в сотрудничестве с министром иностранных дел и министром экономики, если переговоры не приведут к получению исключений или соответствующей обязательной компенсации, подготовить анализ вариантов подачи иска на основании нарушения принципа субсидиарности соответствующим регламентом ЕС", – говорится в постановлении правительства.

Документ также рекомендует комитету по европейским делам парламента Словакии без промедления обсудить проект регламента ЕС и утвердить указанное обоснованное мнение.

Венгрия и Словакия – единственные страны ЕС, которые полагаются на трубопроводные российский газ и нефть как основной источник.

Словакия публично выступала против предложения Европейской комиссии прекратить с 1 января 2028 года импорт газа из России во все государства-члены ЕС и поэтому блокировала принятие 18-го пакета санкций ЕС.

Но через некоторое время она получила определенные гарантии от Еврокомиссии и сняла свое вето.