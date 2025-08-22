Президент Словаччини подякував Трампу за підтримку після атаки на "Дружбу"

Словацький президент Петер Пеллегріні засудив українську атаку на нафтопровід "Дружба", яким російська нафта потрапляє до Словаччини, і подякував Дональду Трампу за його позицію.

Заяву Пеллегріні опублікував на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Президент Словаччини висловив сподівання, що "мирні зусилля" Трампа та його партнерів щодо російської агресії проти України "незабаром принесуть бажаний результат".

"Водночас я ціную його рішучу і категоричну позицію, яку він зайняв у зв'язку з українським нападом на нафтопровід "Дружба" – енергетичну інфраструктуру, від якої залежать люди в Словаччині, а також наша економіка. Я очікую підтримки і від наших партнерів в ЄС", – додав він.

Пеллегріні також непрямо розкритикував дії України, згадавши, що Словаччина намагається допомагати Україні "в усіх сферах".

"Я вірю, що українські представники усвідомлюють це і що подібні атаки, які загрожують стабільності нашої економіки, не будуть частиною їхніх воєнних дій", – підсумував словацький президент.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Голова угорського МЗС Петер Сійярто після розмови з заступником російського міністра енергетики Павелом Сорокіним заявив, що ремонт "Дружби" триватиме щонайменше пʼять днів.

У виконавчому органі ЄС підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.