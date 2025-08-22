Президент Словакии поблагодарил Трампа за поддержку после атаки на "Дружбу"

Словацкий президент Петер Пеллегрини осудил украинскую атаку на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Словакию, и поблагодарил Дональда Трампа за его позицию.

Заявление Пеллегрини опубликовал на Facebook, сообщает "Европейская правда".

Президент Словакии выразил надежду, что "мирные усилия" Трампа и его партнеров по отношению к российской агрессии против Украины "вскоре принесут желаемый результат".

"В то же время я ценю его решительную и категорическую позицию, которую он занял в связи с украинским нападением на нефтепровод „Дружба" – энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии, а также наша экономика. Я ожидаю поддержки и от наших партнеров в ЕС", – добавил он.

Пеллегрини также косвенно раскритиковал действия Украины, упомянув, что Словакия пытается помогать Украине "во всех сферах".

"Я верю, что украинские представители осознают это и что подобные атаки, которые угрожают стабильности нашей экономики, не будут частью их военных действий", – подытожил словацкий президент.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто после разговора с заместителем российского министра энергетики Павлом Сорокиным заявил, что ремонт "Дружбы" продлится не менее пяти дней.

В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и что они получили соответствующее письмо от их органов власти.