У Франції затримали менеджера парку розваг, який не пустив ізраїльських дітей

Менеджера парку розваг на півдні Франції затримали за підозрою в релігійній дискримінації після того, як він не пустив до парку групі ізраїльських дітей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

За даними французької прокуратури, група дітей з Ізраїлю віком від 8 до 16 років, які відпочивали в Іспанії, забронювала відвідування парку розваг у французькому муніципалітеті Порте-Пюїморан поблизу іспанського кордону.

Спочатку менеджер парку сказав деяким людям, що відмовляє дітям у відвідуванні через "особисті переконання", а потім надав інші пояснення.

Зрештою парк у Порте-Пюїморан закрили нібито через погану погоду в день, коли туди мали прийти діти з Ізраїлю. Група вирішила відвідати інший розважальний центр у Франції, де інцидентів не сталося.

Затриманий у пʼятницю менеджер парку розваг заперечив будь-які правопорушення. Йому загрожує до трьох років увʼязнення за дискримінацію на підставі релігії.

Інцидент викликав обурення єврейської громади та організацій Франції.

"Такий акт дискримінації, спрямований виключно проти неповнолітніх на підставі їхньої національності та походження, є надзвичайно серйозним і підриває основоположні принципи Республіки", – заявили у Єврейській обсерваторії Франції.

У Франції зросла кількість випадків антисемітизму, зокрема й фізичних нападів на євреїв, після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Ізраїльська влада також звинувачувала Париж у підживленні антисемітизму після її рішення визнати Палестинську державу.