Макрон розкритикував Нетаньягу за звинувачення в антисемітизмі

Президент Франції Емманюель Макрон назвав висловлювання прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "огидними" і "помилковими" у відповідь на звинувачення прем'єр-міністра Ізраїлю в тому, що його намір визнати Палестинську державу підживлює антисемітизм.

Його слова цитує AP, пише "Європейська правда".

20 серпня Нетаньягу звинуватив французького президента в розпалюванні антисемітизму через його рішення визнати Палестинську державу.

"Аналіз, згідно з яким рішення Франції визнати державу Палестина у вересні пояснює зростання антисемітського насильства у Франції, є помилковим, ганебним і не залишиться без відповіді", – відповів на це Макрон.

Він заявив, що нинішній період вимагає серйозності та відповідальності, а не "узагальнень і маніпуляцій".

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.