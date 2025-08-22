Во Франции задержали менеджера парка развлечений, который не пустил израильских детей

Менеджера парка развлечений на юге Франции задержали по подозрению в религиозной дискриминации после того, как он не пустил в парк группу израильских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

По данным французской прокуратуры, группа детей из Израиля в возрасте от 8 до 16 лет, которые отдыхали в Испании, забронировала посещение парка развлечений во французском муниципалитете Порте-Пюиморан недалеко от испанской границы.

Сначала менеджер парка сказал некоторым людям, что отказывает детям в посещении из-за "личных убеждений", а затем дал другие объяснения.

В итоге парк в Порте-Пюиморан закрыли якобы из-за плохой погоды в день, когда туда должны были приехать дети из Израиля. Группа решила посетить другой развлекательный центр во Франции, где инцидентов не произошло.

Задержанный в пятницу менеджер парка развлечений отрицал какие-либо правонарушения. Ему грозит до трех лет лишения свободы за дискриминацию на основании религии.

Инцидент вызвал возмущение еврейской общины и организаций Франции.

"Такой акт дискриминации, направленный исключительно против несовершеннолетних на основании их национальности и происхождения, является чрезвычайно серьезным и подрывает основополагающие принципы Республики", – заявили в Еврейской обсерватории Франции.

Во Франции возросло количество случаев антисемитизма, в том числе физических нападений на евреев, после нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Израильские власти также обвинили Париж в разжигании антисемитизма после его решения признать Палестинское государство.