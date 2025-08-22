Глава МЗС Британії уникнув штрафу за незаконну риболовлю з віцепрезидентом США

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі відбувся попередженням без штрафу за те, що рибалив без дозволу разом з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час його візиту до Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час прийняття Венса у своій заміській резиденції у графстві Кент Леммі пішов рибалити на озеро з віцепрезидентом США, не маючи дозволу Управління з охорони довкілля.

Тоді як міністр нічого не зловив, Венсові вдалось упіймати кілька риб. Пізніше вони відпустили їх в озеро.

Фото: Reuters

В Англії та Уельсі рибалки віком від 13 років повинні мати ліцензію на вилов прісноводних видів риб. Якщо вони її не мають, їм загрожує штраф до 2500 фунтів стерлінгів.

Речник Управління у пʼятницю підтвердив, що міністра закордонних справ не будуть притягати до відповідальності – натомість йому оголосили офіційне попередження.

"Кожен, хто йде на риболовлю, повинен мати ліцензію, щоб допомогти поліпшити стан наших річок, озер і улюбленого спорту рибалок", – сказав він.

У британському МЗС зазначили, що Леммі одразу ж повідомив Управління з охорони довкілля про "адміністративну помилку", через яку не отримав ліцензію вчасно.

Раніше повідомлялось, що у Франції постане перед судом шофер, якому закидають крадіжку готівки та багажу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та його дружини Ніколи Грін.

У 2023 році тодішнього премʼєр-міністра Британії Ріші Сунака оштрафували за те, що він їхав на задньому сидінні автомобіля без пристебнутого паска безпеки під час зйомок відео для Instagram.