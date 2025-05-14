У Франції постане перед судом шофер, який нібито обікрав главу МЗС Британії
Шофер, якому закидають крадіжку готівки та багажу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та його дружини Ніколи Грін, постане перед судом у Франції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.
Інцидент стався у квітні, коли Леммі та Грін повертались до Франції з Італії після супроводу британського монарха Чарльза ІІІ. Для поїздки вони скористались послугами приватного шофера з Авіньйона.
Подружжя стверджує, що після прибуття до місця призначення водій зажадав додаткової оплати, хоча домовленість була іншою, погрожуючи Грін взятим із речового ящика ножем.
Коли Леммі відмовились і вийшли з авто, воно поїхало разом із багажем. Глава британського МЗС звернувся до посольства у Франції, яке повідомило про інцидент поліцію. Наступного дня водія знайшли.
Чоловік заявив місцевим ЗМІ, що Леммі нібито недоплатили йому 700 євро за поїздку, а коли він про це сказав, британський міністр нібито почав поводитись агресивно і кричати.
Наявність ножа шофер пояснив тим, що не знав, ким саме були його пасажири, і побоювався, що вони можуть бути озброєні.
МЗС Британії своєю чергою назвало твердження водія вигадками і підкреслило, що вартість поїздки була повністю оплачена особисто міністром.
"Міністр закордонних справ та його дружина є потерпілими в цій справі, а водій звинувачується в крадіжці. Оскільки судовий процес триває, подальші коментарі будуть недоречними", – додало відомство.
У квітні повідомлялось, що в міністерки внутрішньої безпеки США Крісті Ноем вкрали сумку з грошима та документами, у звʼязку з чим почали розслідування.