Глава МИД Британии избежал штрафа за незаконную рыбалку с вице-президентом США

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми отделался предупреждением без штрафа за то, что рыбачил без разрешения вместе с вице-президентом США Джеем Ди Венсом во время его визита в Великобританию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время приема Венса в своей загородной резиденции в графстве Кент Лэмми пошел рыбачить на озеро с вице-президентом США, не имея разрешения Управления по охране окружающей среды.

В то время как министр ничего не поймал, Венсу удалось поймать несколько рыб. Позже они отпустили их в озеро.

В Англии и Уэльсе рыбаки в возрасте от 13 лет должны иметь лицензию на вылов пресноводных видов рыб. Если они ее не имеют, им грозит штраф до 2500 фунтов стерлингов.

Представитель Управления в пятницу подтвердил, что министр иностранных дел не будет привлечен к ответственности – вместо этого ему вынесли официальное предупреждение.

"Каждый, кто идет на рыбалку, должен иметь лицензию, чтобы помочь улучшить состояние наших рек, озер и любимого спорта рыбаков", – сказал он.

В британском МИД отметили, что Лемми сразу же сообщил Управлению по охране окружающей среды об "административной ошибке", из-за которой не получил лицензию вовремя.

