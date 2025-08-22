Украина предостерегла Беларусь от "необдуманных провокаций" во время военных учений с РФ

Украина в контексте предстоящих военных учений на территории Беларуси напомнила, как ее территория была использована для полномасштабного вторжения России в 2022 году, и предостерегла Минск от провокаций.

Об этом в пятницу заявило украинское Министерство иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

МИД напомнил, что Беларусь с 2022 года является соучастницей преступления агрессии России против Украины, а сотрудничество режимов в Москве и Минске представляет угрозу для всей Европы.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", – говорится в заявлении.

Ведомство также напомнило, что в 2021-2022 годах накопление российских войск на границах Украины происходило под прикрытием совместных военных учений России и Беларуси "Запад-2021".

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять рассудительность, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", – подчеркнуло МИД Украины.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

С приближением учений "Запад-2025" Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали перенести вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.