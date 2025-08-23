Україна: США повинні натиснути на РФ санкціями, якщо не буде зустрічі Зеленський-Путін

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця вважає, що США мають посилити тиск на Росію в разі, якщо вона найближчим часом не погодиться на саміт з Україною.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кислиця заявив в інтервʼю NBC News.

На думку першого заступника глави МЗС, Росія продовжує маніпулювати Сполученими Штатами і особисто Дональдом Трампом, намагаючись буксувати мирний процес.

"Але я думаю, що повільно і поступово адміністрація США краще розуміє, що її маніпулює Москва. Я не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої", – додав він.

На думку Кислиці, в разі відмови Москви від зустрічі Зеленський-Путін США мають "майже миттєво" застосувати додаткові санкції, "коли спливе дедлайн, який Трамп тримає в голові".

"І тоді росіяни справді відчують біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації", – вважає дипломат.

Раніше у пʼятницю міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Президент США очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів".