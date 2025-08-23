Украина: США должны надавить на РФ санкциями, если не состоится встреча Зеленский-Путин

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает, что США должны усилить давление на Россию в случае, если она в ближайшее время не согласится на саммит с Украиной.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кислица заявил в интервью NBC News.

По мнению первого заместителя главы МИД, Россия продолжает манипулировать Соединенными Штатами и лично Дональдом Трампом, пытаясь буксировать мирный процесс.

"Но я думаю, что медленно и постепенно администрация США лучше понимает, что ею манипулирует Москва. Я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к содержательным переговорам и к встрече – как двусторонней, так и трехсторонней", – добавил он.

По мнению Кислицы, в случае отказа Москвы от встречи Зеленский-Путин США должны "почти мгновенно" применить дополнительные санкции, "когда истечет дедлайн, который Трамп держит в голове".

"И тогда россияне действительно почувствуют боль от того, что не хотят идти по пути мира, который президент Трамп предложил Российской Федерации", – считает дипломат.

Ранее в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".