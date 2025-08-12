Суд дозволив безмандатному Додіку сплатити штраф замість ув'язнення

Верховний суд Боснії і Герцеговини постановив, що Мілорад Додік, позбавлений мандата президента Республіки Сербської після набуття чинності вироком суду, може замість року ув'язнення сплатити штраф.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Таке рішення було ухвалено на прохання Додіка, який бореться за збереження посади президента Республіки Сербської після того, як раніше цього місяця інший суд засудив його до тюремного ув'язнення, а також заборонив йому обіймати державні посади протягом шести років.

Відтак за рішенням Верховного суду Боснії і Герцеговини Додік може замість року ув'язнення сплатити штраф.

Як пише Balkan Insight, розмір штрафу становить 36 тисяч 500 боснійських марок (близько 18,6 євро).

Мілорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Після того як вирок став остаточним, 6 серпня Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини скасувала його мандат президента Республіки Сербської, обраного на виборах 2022 року.

Додік, як і його партія Альянс незалежних соціал-демократів (SNSD), відкинув вирок і заявив про намір скликати референдум про те, чи визнавати рішення ЦВК позбавити його мандата.

