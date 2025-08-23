В Республике Сербской одобрили референдум о статусе безмандатного Додика

Народное собрание Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины назначило на 25 октября референдум о приговоре лишенного мандата президента РС Милорада Додика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Решение о референдуме по приговору Милораду Додику парламент Республики Сербской принял вечером в пятницу.

Вопрос референдума звучит так: "Принимаете ли вы решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и неконституционные решения Суда Боснии и Герцеговины, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение ЦИК об отмене мандата президента Сербской Республики Милорада Додика?"

Параллельно депутаты РС приняли заявление, в котором ожидаемо отказались признавать лишение Додика президентского мандата и призвали всех политических субъектов не предпринимать никаких действий для проведения внеочередных выборов президента.

Напомним, Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать любые государственные должности за неуважение к решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

Позже год заключения был заменен на штраф.

После того как приговор стал окончательным, 6 августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отменила его мандат президента Республики Сербской, избранного на выборах 2022 года.

