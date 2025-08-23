Король Нідерландів прийняв відставку глави МЗС із колегами та назначив їм заміну

Король Нідерландів Віллем-Олександр прийняв відставку пʼяти міністрів і чотирьох державних секретарів від партії "Новий суспільний договір" (NSC), які вирішили піти з уряду через відмову інших політсил схвалити додаткові санкції проти Ізраїлю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні нідерландського королівського двору у суботу.

Віллем-Олександр прийняв відставку девʼяти членів уряду Нідерландів, серед яких – виконувач обовʼязків віцепремʼєра Едді ван Хійум, очільник Міністерства закордонних справ Каспар Вельдкамп, а також глави Міністерств внутрішніх справ, освіти і охорони здоровʼя.

Обовʼязки міністрів поклали на інших членів нідерландського уряду від двох партій, що залишились у коаліції – Народної партії за свободу і демократію та Фермерсько-громадянського руху. Серед іншого, тимчасово відповідати за закордонні справи буде голова Міноборони Рубен Брекельманс.

Державних секретарів, які пішли у відставку, наразі не будуть заміняти.

Каспар Вельдкамп несподівано оголосив про відставку з посаду очільника МЗС Нідерландів після тривалого засідання уряду у пʼятницю, пояснивши це блокуванням подальших заходів проти Ізраїлю іншими міністрами. Слідом за ним з уряду вирішили піти всі його однопартійці з NSC.

Увесь уряд Нідерландів зараз перебуває у статусі виконувачів обовʼязків після того, як на початку червня з нього вийшла ультраправа Партія свободи через незгоду з міграційною політикою.

Дострокові парламентські вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня.