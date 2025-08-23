Король Нидерландов принял отставку главы МИД с коллегами и назначил им замену

Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку пяти министров и четырех государственных секретарей от партии "Новый общественный договор" (NSC), которые решили уйти из правительства из-за отказа других политсил одобрить дополнительные санкции против Израиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении нидерландского королевского двора в субботу.

Виллем-Александр принял отставку девяти членов правительства Нидерландов, среди которых – исполняющий обязанности вице-премьера Эдди ван Хійум, глава Министерства иностранных дел Каспар Вельдкамп, а также главы Министерств внутренних дел, образования и здравоохранения.

Обязанности министров возложили на других членов нидерландского правительства от двух партий, оставшихся в коалиции – Народной партии за свободу и демократию и Фермерско-гражданского движения. Среди прочего, временно отвечать за иностранные дела будет глава Минобороны Рубен Брекельманс.

Государственные секретари, ушедшие в отставку, пока не будут заменяться.

Каспар Вельдкамп неожиданно объявил об отставке с поста главы МИД Нидерландов после длительного заседания правительства в пятницу, объяснив это блокированием дальнейших мер против Израиля другими министрами. Вслед за ним из правительства решили уйти все его однопартийцы из NSC.

Все правительство Нидерландов сейчас находится в статусе исполняющих обязанности после того, как в начале июня из него вышла ультраправая Партия свободы из-за несогласия с миграционной политикой.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоятся 29 октября.