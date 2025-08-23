Зеленский сообщил о синхронизации с рядом санкций Канады

Президент Владимир Зеленский в субботу подписал указ о синхронизации украинского санкционного режима с рядом санкций партнеров.

Об этом он объявил на Х, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, подписанный указ предусматривает "100% синхронизации нынешних канадских санкций против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну".

"Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны почувствовать на себе реальное давление мира", – добавил он.

Ранее Украина синхронизировала свои санкции с рядом санкционных пакетов ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.