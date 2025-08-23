Немецкие СМИ: задержанный в Италии украинец мог координировать подрыв "Северных потоков"

Немецкое следствие считает украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии по подозрению в причастности к взрывам на "Северных потоках", якобы руководителем диверсионной операции против газопроводов.

Об этом в субботу сообщили немецкие издания ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit, пишет "Европейская правда".

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова в среду вечером в районе Римини на основании европейского ордера на арест по запросу Федеральной прокуратуры Германии. СМИ сообщали, что он находился в Италии на отдыхе.

В ордере на арест Кузнецова, который цитируют немецкие СМИ, следствие предполагает, что он взял на себя задачу руководить операцией против "Северных потоков" и диверсионной группой во время операции.

Украинец якобы входил в экипаж парусной яхты "Андромеда", которая якобы использовалась для диверсий на газопроводах, говорится в материале.

В ордере отмечается, что подозреваемые установили как минимум четыре взрывных устройства весом от 14 до 27 килограммов каждое на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на глубине 70-80 метров.

"Взрывчатка, как утверждается, была смесью гексогена (RDX) и октогена (HMX), а бомбы, как утверждается, были оснащены детонаторами с часовым механизмом", – пишет ARD.

По данным следователей Федерального ведомства криминальной полиции и Федеральной полиции Германии, Кузнецов якобы сошел с "Андромеды" на сушу 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез обратно в Украину.

В ордере на арест Кузнецова называют соучастником преступления и обвиняют в "антиконституционном саботаже", "умышленном причинении взрыва взрывчатых веществ" и "разрушении зданий". Украинцу может грозить до 15 лет лишения свободы в Германии.

Сам он отрицает обвинения, заявив, что на момент взрыва находился в Украине.

На слушаниях в суде Болоньи 3 сентября будет принято решение о его возможной выдаче Германии.