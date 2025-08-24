Противники расселения искателей убежища в отелях провели акции по всей Британии

По всей Великобритании прошли протесты против расселения искателей убежища в отелях: в некоторых городах они столкнулись со своими оппонентами.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Демонстранты собрались в разных частях Англии: в Бристоле, Ливерпуле и Лондоне, Молди, Перте, графстве Антрим в Северной Ирландии.

Организация Stand Up To Racism пообещала помешать проведению антимигрантских демонстраций, что в конечном итоге привело к столкновениям в Бристоле, Горли, Ливерпуле, Перте и Ньюкасле.

Полиция была вынуждена отделять противников мигрантов и антирасистских активистов.

Фото: ВВС

В Бристоле полиция сдерживала несколько сотен контрдемонстрантов, которые пытались прорваться к своим оппонентам. В частности, одну женщину задержали по подозрению в нападении на сотрудника службы экстренной помощи.

Между тем противники мигрантов прошли с плакатами "Остановите лодки" и скандировали "Отправьте их домой".

На фоне протестов городской совет Бристоля заявлял, что не планирует оспаривать использование правительством отелей для размещения искателей убежища.

Полиция Мерсисайда сообщила, что 11 человек были арестованы за различные правонарушения, включая пьянство и нарушение общественного порядка, нападение и драку после протеста в Ливерпуле.

В Перте около 150 протестующих собрались возле отеля Radisson Blu с плакатами с лозунгом "Прочь их!".

Более 200 человек приняли участие в контрпротесте через дорогу, развернув баннер с надписями "Нет расизму" и "Беженцы, добро пожаловать".

Фото: ВВС

20 августа способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Решение было принято на фоне нескольких недель протестов, вспыхнувших после того, как одного из беженцев обвинили в сексуальном насилии над подростком.