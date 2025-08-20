У Британії суд заборонив використовувати готель в Ессексі для розміщення біженців

Здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

У вівторок, 19 серпня, Рада району Еппінг-Форест домоглася тимчасової судової ухвали, аргументуючи, що власник готелю не отримав дозволу на зміну його використання, а також попередила про зростання напруженості в громаді.

Рішення ухвалили на тлі кількох тижнів протестів, які спалахнули після того, як одного з біженців звинуватили у сексуальному насильстві над підлітком.

Міністерство внутрішніх справ Британії оскаржувало заборону, наголошуючи, що це "істотно ускладнить" розміщення біженців, але суд постановив, що мігранти мають залишити готель до 16:00 12 вересня.

Міністр з питань охорони кордонів Анджела Ігл заявила, що уряд "ретельно розгляне" рішення, але підтвердила, що планує до кінця нинішньої каденції парламенту повністю відмовитися від використання готелів для шукачів притулку.

Нагадаємо, нещодавно британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

А 19 липня у Вестмінстері (район Лондона) поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху Palestine Action, оголошеного владою Великої Британії терористичною організацією.