У Британії поліцію закидали камінням і яйцями під час протесту біля готелю для біженців

Поліцію Британії закидали камінням та яйцями, коли правоохоронці намагалися захистити готель поблизу Лондона, де проживали біженці.

Про це повідомила прокуратура, пише AP, передає "Європейська правда".

Понад 100 протестувальників, деякі з яких були одягнені в британські прапори і випускали червоний, білий і синій дим, зібралися в неділю, 20 липня, біля готелю Bell в Еппінг-Форест, щоб висловити своє обурення після затримання в цьому районі чоловіка за підозрою в сексуальному насильстві.

Скандуючи "Врятуйте наших дітей" і "Відправте їх додому", демонстрація переросла в сутички, під час яких в поліцейські фургони, що блокували вхід, кидали каміння та яйця.

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Мова йде про інцидент, коли 38-річний прохач притулку нібито спробував поцілувати 14-річну дівчинку. Чоловік, який заперечує звинувачення, був взятий під варту після судового засідання 10 липня.

"На жаль, ми стали свідками чергової акції протесту, яка почалася мирно, але переросла в безглузде хуліганство, в ході якого знову було поранено одного з наших співробітників і пошкоджено поліцейський автомобіль. Всім, хто думає, що ми будемо терпіти їхні хуліганські дії, раджу подумати ще раз", – заявив начальник поліції графства Ессекс Саймон Анслоу.

У зв'язку з демонстраціями заарештовано щонайменше дев'ять осіб, серед яких 33-річний чоловік, який у понеділок, 21 липня, з'явився в суді Саутенда.

Йому висунуто одне звинувачення в насильницьких заворушеннях і одне звинувачення в кримінальному пошкодженні майна, пов'язане із заворушеннями, що спалахнули минулого тижня. Його відпустили під заставу, і він повинен з'явитися в суді 18 серпня.

Нагадаємо, нещодавно британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.

А 19 липня у Вестмінстері (район Лондона) поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху Palestine Action, оголошеного владою Великої Британії терористичною організацією.