Світові лідери привітали Україну з Днем незалежності

Низка світових лідерів привітала Україну з Днем незалежності.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський, а також самі політики у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму привітанні наголосила, що ЄС буде стояти плч-о-пліч з Україною стільки, скільки потрібно.

"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся. Саме на це спрямовані наші зус илля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна – це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україна!", – написала вона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що українці з великою мужністю обороняються від нападів Росії.

"Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир. У День Незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці – сьогодні і в майбутньому", – заявив він.

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла долучилися до привітань.

"Я продовжую відчувати найглибшу і найщирішу повагу до незламної мужності та духу українського народу. Я сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", – написав король Британії.

Президент Литви Гітанас Науседа записав привітання українською мовою.

"Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду", – сказав Науседа.

Він додав, що Литва завжди буде поруч з Україною, допомагаючи військовими, політичними та фінансовими засобами.

Шановний Президенте @ZelenskyyUa, дорогий народе України, вітаю вас з Днем Незалежності!



Dear President Zelenskyy, dear people of Ukraine, Happy Independence Day! pic.twitter.com/HGjtDVHyjg – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2025

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що Швеція продовжуватиме підтримувати Україну.

"Сьогодні День Незалежності України. Ми підтримуємо український народ. Україна бореться не тільки за свою свободу і безпеку, а й за нашу. Слава Україні!", – додав він.

Як писали, від імені американського народу американський президент Дональд Трамп висловив свої вітання та найщиріші побажання президенту Володимиру Зеленському та "мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності".

А міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой привітав українською мовою Україну із Днем незалежності.