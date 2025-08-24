Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости

Ряд мировых лидеров поздравил Украину с Днем независимости.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, а также сами политики в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем поздравлении подчеркнула, что ЕС будет стоять плечом к плечу с Украиной столько, сколько нужно.

"Свободная, демократическая и независимая Украина. Именно за это вы боретесь. Именно на это направлены наши усилия. Мы с вами, сколько будет нужно. Потому что свободная Украина – это свободная Европа. С Днем Независимости, Украина!", – написала она.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что украинцы с большим мужеством защищаются от нападений России.

"Они борются за наш строй на принципах свободы в Европе и за справедливый мир. В День Независимости мы твердо стоим на их стороне – сегодня и в будущем", – заявил он.

Король Великобритании Чарльз III и его супруга королева-консорт Камилла присоединились к поздравлениям.

"Я продолжаю испытывать глубочайшее и искреннее уважение к несокрушимой мужественности и духу украинского народа. Я надеюсь, что наши страны смогут и в дальнейшем тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине", – написал король Великобритании.

Президент Литвы Гитанас Науседа записал поздравление на украинском языке.

"Уже четыре года вы боретесь за возможность жить на своей свободной Родине. Каждый день вы показываете миру беспрецедентный пример мужества и решимости, останавливая жестокую московскую орду", – сказал Науседа.

Он добавил, что Литва всегда будет рядом с Украиной, помогая военными, политическими и финансовыми средствами.

Шановний Президенте @ZelenskyyUa, дорогий народе України, вітаю вас з Днем Незалежності!



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что Швеция будет продолжать поддерживать Украину.

"Сегодня День Независимости Украины. Мы поддерживаем украинский народ. Украина борется не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу. Слава Украине!", – добавил он.

Как писали, от имени американского народа американский президент Дональд Трамп выразил свои поздравления и самые искренние пожелания президенту Владимиру Зеленскому и "мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости".

А министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой поздравил на украинском языке Украину с Днем независимости.