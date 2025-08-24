У Середземному морі під час переправи з Лівії до Італії загинули мігранти

Під час перетину центральної частини Середземного моря з Лівії до Італії внаслідок надзвичайної ситуації загинули три сестри-мігрантки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Морська рятувальна організація повідомила про те, що три сестри потонули, коли гумовий човен, на якому вони разом з десятками інших мігрантів, потрапив у надзвичайну ситуацію під час небезпечного перетину центральної частини Середземного моря з Лівії до Італії.

Тіла сестер віком 9, 11 і 17 років були знайдені всередині човна, який був "небезпечно переповнений" і зазнав ударів хвиль висотою до 1,5 метра до прибуття на місце рятувального судна.

Серед 65 осіб, врятованих судном благодійної організації Nadir, були три вагітні жінки, діти та семимісячне немовля. Одна людина випала за борт раніше під час переправи і залишається зниклою безвісти.

Рятувальна організація не надала детальної інформації про національність трьох загиблих дівчат.

Нагадаємо, 13 серпня, два човни перекинулися неподалік від берегів Лампедузи. Спершу повідомили про загибель щонайменш 20 людей, ще 60 врятували.

Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки в останні роки став основними "воротами" для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу. Багато мігрантських човнів зазнають аварії, так і не діставшись острова.

Постійний потік мігрантів є великим викликом для Італії і топтемою у політичному порядку денному країни, як і в дискусіях з іншими країнами ЄС, від яких Італія очікує більшої підтримки.

Уряд Італії побудував два центри для утримання мігрантів в Албанії, що стало першою подібною угодою для країн ЄС.

Проте з реалізацією задуму виникли проблеми – італійські суди побачили суперечності в указі уряду Італії та законодавстві ЄС стосовно того, які країни походження мігрантів можна вважати безпечними.

Нещодавно прем'єрка Джорджа Мелоні обурилася рішенням Суду ЄС щодо критеріїв для відмови мігрантам в отриманні притулку – воно також впливає на "албанську схему".