В Средиземном море во время переправы из Ливии в Италию погибли мигранты

Во время пересечения центральной части Средиземного моря из Ливии в Италию в результате чрезвычайной ситуации погибли три сестры-мигрантки.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Морская спасательная организация сообщила о том, что три сестры утонули, когда резиновая лодка, на которой они вместе с десятками других мигрантов, попала в чрезвычайную ситуацию во время опасного пересечения центральной части Средиземного моря из Ливии в Италию.

Тела сестер в возрасте 9, 11 и 17 лет были найдены внутри лодки, которая была "опасно переполнена" и подвергалась ударам волн высотой до 1,5 метра до прибытия на место спасательного судна.

Среди 65 человек, спасенных судном благотворительной организации Nadir, были три беременные женщины, дети и семимесячный младенец. Один человек выпал за борт ранее во время переправы и остается без вести пропавшим.

Спасательная организация не предоставила подробной информации о национальности трех погибших девушек.

Напомним, 13 августа две лодки перевернулись недалеко от берегов Лампедузы. Сначала сообщали о гибели по меньшей мере 20 человек, еще 60 спасли.

Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки в последние годы стал основными "воротами" для мигрантов, которые надеются попасть в Европу. Многие мигрантские лодки терпят крушение, так и не добравшись до острова.

Постоянный поток мигрантов является большим вызовом для Италии и топтемой в политической повестке дня страны, как и в дискуссиях с другими странами ЕС, от которых Италия ожидает большей поддержки.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением для стран ЕС.

Однако с реализацией замысла возникли проблемы – итальянские суды увидели противоречия в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.

Недавно премьер Джорджа Мелони возмутилась решением Суда ЕС о критериях для отказа мигрантам в получении убежища – оно также влияет на "албанскую схему".