Глава МЗС Словаччини: удари по "Дружбі" загрожують дефіцитом палива в Україні

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що атаки української армії на нафтопровід "Дружба", суперечать не лише національним інтересам самої Словаччини, але й шкодять Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву міністра наводить словацьке агентство TASR.

Виступаючи в ефірі каналу JOJ 24, Бланар повідомив, що в неділю він обговорив це питання телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Міністр наголосив, що словацький нафтопереробний завод "Словнафт", який переробляє російську нафту, наразі є важливим постачальником дизельного пального для України, забезпечуючи близько 10% її місячного споживання.

За словами Бланара, Сибіга визнав цю інформацію і пообіцяв передати її іншим представникам українського уряду.

"Ми розуміємо, що це складно для України, але ця інфраструктура є надзвичайно важливою для нас, особливо з огляду на те, що Україна шкодить власним інтересам, ризикуючи дефіцитом палива на своїй території. Наш національний інтерес полягає в захисті цих поставок, тому ми відкрито спілкуємося з українською стороною", – сказав Бланар.

Він додав, що продовжить ці переговори на європейському рівні, зокрема під час відеоконференції з віцепрем'єр-міністром України.

Бланар відзначив, що не хоче загострювати ситуацію будь-якими заявами та закликає до прагматичного підходу.

"Я знаю, що це боляче для України, особливо з огляду на те, що нещодавно було бомбардовано один з її ключових нафтопереробних заводів, який постачає продукцію по всій країні. Проте ми мусимо захищати наші інтереси", – заявив Бланар.

Він наголосив, що найважливішим кроком є якнайшвидше закінчення війни в Україні, чому, на його думку, може "значно" сприяти ініціатива президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, минулого тижня міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн було призупинено.

У виконавчому органі ЄС підтвердили, що їм відомо тимчасове припинення постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини й вони отримали відповідного листа від їхніх органів влади.