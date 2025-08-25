Глава МИД Словакии: удары по "Дружбе" грозят дефицитом топлива в Украине

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что атаки украинской армии на нефтепровод "Дружба" противоречат не только национальным интересам самой Словакии, но и вредят Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра приводит словацкое агентство TASR.

Выступая в эфире канала JOJ 24, Бланар сообщил, что в воскресенье он обсудил этот вопрос по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Министр подчеркнул, что словацкий нефтеперерабатывающий завод "Словнафт", который перерабатывает российскую нефть, в настоящее время является важным поставщиком дизельного топлива для Украины, обеспечивая около 10% ее месячного потребления.

По словам Бланара, Сибига признал эту информацию и пообещал передать ее другим представителям украинского правительства.

"Мы понимаем, что это сложно для Украины, но эта инфраструктура чрезвычайно важна для нас, особенно учитывая, что Украина вредит собственным интересам, рискуя дефицитом топлива на своей территории. Наш национальный интерес заключается в защите этих поставок, поэтому мы открыто общаемся с украинской стороной", – сказал Бланар.

Он добавил, что продолжит эти переговоры на европейском уровне, в частности во время видеоконференции с вице-премьер-министром Украины.

Бланар отметил, что не хочет обострять ситуацию какими-либо заявлениями и призывает к прагматичному подходу.

"Я знаю, что это больно для Украины, особенно учитывая, что недавно был бомбардирован один из ее ключевых нефтеперерабатывающих заводов, который поставляет продукцию по всей стране. Однако мы должны защищать наши интересы", – заявил Бланар.

Он подчеркнул, что самым важным шагом является скорейшее окончание войны в Украине, чему, по его мнению, может "значительно" способствовать инициатива президента США Дональда Трампа.

Напомним, на прошлой неделе министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны были приостановлены.

В исполнительном органе ЕС подтвердили, что им известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию и что они получили соответствующее письмо от их органов власти.