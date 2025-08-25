Президент Фінляндії: РФ застосовує типову тактику переговорів, вимагаючи неможливого 

Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що у теперішніх переговорах про завершення війни Росія навмисне висуває вимоги, які неможливо прийняти.

Про це Стубб сказав в інтерв’ю програмі One Nation на телеканалі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За словами фінського президента, Кремль веде "типову російську тактику переговорів".

"Спочатку ти говориш одне (неприйнятне. – Ред.), а потім починаєш відступати. Так відбувається завжди", – сказав фінський президент.

Виступаючи в ефірі американського каналу, Стубб підкреслив, що для американської аудиторії дуже важливо зрозуміти, у чому полягають територіальні вимоги РФ.

"Якщо взяти те, що Путін вимагає від України, і порівняти це зі США, то це трохи схоже на те, якби США віддали Флориду, Джорджію, Південну Кароліну, Північну Кароліну, Вірджинію, навіть Меріленд і створили якусь супермагістраль, через яку можна атакувати Нью-Йорк. Тож це практично неможливо. Він це знає, але продовжує вимагати цього", – сказав фінський президент.

Стубб також вказав на те, що Росія з 2014 року намагається захопити весь Донбас і досі не змогла цього зробити.

"Він контролює 75% (Донбасу), але на це пішло 12 років, і 50% було захоплено одразу на початку. Тож просування відбувається дуже повільно", – підкреслив президент Фінляндії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на переговорах у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери порівняли передачу частини Донеччини Росії з тим, якби США довелось віддати частину Флориди – і ця аналогія справила враження на американського президента.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.