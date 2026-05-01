Сибіга у річницю вступу 10 країн до ЄС закликав завершити возз'єднання Європи

Глава МЗС Андрій Сибіга 1 травня привітав Чехію, Естонію, Латвію, Литву, Угорщину, Мальту, Польщу, Словаччину, Словенію та Кіпр із 22-ю річницею вступу до ЄС та наголосив на важливості завершити процес возз'єднання Європи.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що 22 роки тому Європа ухвалила одне зі своїх найбільш далекоглядних рішень.

"Розширення 2004 року стало вирішальним кроком до подолання історичних поділів та на шляху до возз’єднання Європи. Сьогодні, перед обличчям нових геополітичних викликів, це бачення єдиного континенту залишається актуальним як ніколи", – відзначив Сибіга.

Він додав, що Україна є невід’ємною частиною цього європейського та попри колосальні виклики війни продовжує впроваджувати реформи та адаптуватися до стандартів ЄС.

"Рух цим шляхом, заснований на реальних досягненнях та подальших реформах, сприятиме не лише трансформації України, а й зміцненню та стійкості всього Європейського Союзу. Завершення возз’єднання Європи – це наша спільна відповідальність. Просування України на шляху до членства в ЄС є невід’ємною частиною цього історичного процесу", – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка заявив 1 травня, що за умови збереження високого темпу реформ Україна спроможна закрити більшість переговорних розділів протягом наступних 12-18 місяців.

Наразі технічна робота ведеться за всіма шістьма кластерами, що охоплюють 145 вимог Європейського Союзу та 1875 заходів.

За даними видання FT, темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС.

Читайте також: Україні нав'язують "символічне членство" в ЄС? Ні, але є серйозні питання до реформ.