У Навроцького оголосили про початок процесу створення нової конституції Польщі

Речник польського президента Кароля Навроцького Рафал Лешкевич повідомив, що президент 3 травня призначить членів ради, які працюватимуть над новою конституцією Польщі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів Polsat News.

До складу ради увійдуть делегати парламентських груп, експерти та представники різних світоглядів. Проєкт нової конституції має бути представлений до кінця терміну повноважень Кароля Навроцького, який закінчується у 2030 році.

"Президент сформує раду з питань нової конституції у Королівському замку в день святкування конституції 3 травня. Ми розпочинаємо процес формування ради з питань нової конституції", – розповів речник Навроцького.

У четвер запрошення до роботи в раді були надіслані представникам фракцій та депутатських груп.

"Ми також залучимо групу експертів, і ця рада працюватиме над проєктом нової конституції", – додав Лешкевич.

Про намір розробити нову конституцію Кароль Навроцький заявив у першому виступі після присяги в серпні. Тоді глава кабінету президента повідомив, що нова конституція мала б посилити роль президента.

У середині квітня Навроцький висловив свою підтримку запровадженню в Польщі президентської системи. "Я є прихильником президентської системи, але не наполягаю на цьому", – сказав президент.

ЗМІ повідомляли, що Навроцький хоче змінити в польській конституції практично кожен розділ.