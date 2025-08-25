Президент Финляндии: РФ применяет типичную тактику переговоров, требуя невозможного

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что в нынешних переговорах о завершении войны Россия намеренно выдвигает требования, которые невозможно принять.

Об этом Стубб сказал в интервью программе One Nation на телеканале Fox News, сообщает "Европейская правда".

По словам финского президента, Кремль ведет "типичную российскую тактику переговоров".

"Сначала ты говоришь одно (неприемлемое. – Ред.), а потом начинаешь отступать. Так происходит всегда", – сказал финский президент.

Выступая в эфире американского канала, Стубб подчеркнул, что для американской аудитории очень важно понять, в чем заключаются территориальные требования РФ.

"Если взять то, что Путин требует от Украины, и сравнить это с США, то это немного похоже на то, как если бы США отдали Флориду, Джорджию, Южную Каролину, Северную Каролину, Вирджинию, даже Мэриленд и создали какую-то супермагистраль, через которую можно атаковать Нью-Йорк. Поэтому это практически невозможно. Он это знает, но продолжает требовать этого", – сказал финский президент.

Стубб также указал на то, что Россия с 2014 года пытается захватить весь Донбасс и до сих пор не смогла этого сделать.

"Он контролирует 75% (Донбасса), но на это ушло 12 лет, и 50% было захвачено сразу в начале. Поэтому продвижение происходит очень медленно", – подчеркнул президент Финляндии.

Ранее СМИ сообщали, что на переговорах в Белом доме 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу части Донецкой области России с тем, как если бы США пришлось отдать часть Флориды – и эта аналогия произвела впечатление на американского президента.

