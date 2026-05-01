Польського сенатора позбавили водійських прав за перевищення швидкості на 58 км/год

У Польщі сенатора від партії "Право і Справедливість" з Підкарпатського воєводства Мечислава Гольбу позбавили водійських прав на три місяці за перевищення швидкості на 58 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

17 квітня після 19:00 у селищі Вербна правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль Toyota, яким керував 60-річний сенатор. Транспортний засіб рухався зі швидкістю 128 км/год на дорозі за межами населеного пункту.

"Чоловік перевищив дозволену швидкість на 58 км/год. Водієві було винесено попередження, а поліцейські вилучили його водійське посвідчення на три місяці", – повідомила у п'ятницю старший лейтенант Анна Длугош із повітової поліції в Ярославі.

Сенатор у розмові з порталом nowiny24.pl пояснив, що поспішав на літак.

Гольба є парламентарем з 2005 року. У 2005–2015 роках він був депутатом Сейму. З 2015 року безперервно є членом Сенату Польщі.

